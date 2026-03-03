สถานทูตอิหร่าน เผยภาพพิธีเคลื่อนร่างผู้บริสุทธิ์จากเหตุปะทะ นร.-ครูเสียชีวิตแล้ว 160 ราย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เผยภาพพิธีเคลื่อนร่างผู้บริสุทธิ์ จากเหตุปะทะอิสราเอล-อิหร่าน พร้อมระบุว่า “ พิธีเคลื่อนร่างอันบริสุทธิ์ของเหล่ามวลวีรชนผู้พลีชีพ (Martyrs) แห่งโรงเรียนประถมสตรีเมืองมีนับ (Minab) พิธีศพเพื่อส่งดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเหล่านักเรียนผู้พลีชีพจากโรงเรียนฮายัต ตัยยิเบะห์ (Hayat Tayyibeh) กำลังดำเนินอยู่ โดยมีประชาชนจากเมืองมีนับและจังหวัดโฮร์โมซกันเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น “
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อิสราเอล-สหรัฐฯ โจมตี อิหร่าน ส่งผลให้มีนักเรียนและครูชาวอิหร่าน เสียชีวิตแล้ว 160 ราย