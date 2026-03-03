ทล.นำร่องระบบ ALPR ช่องเงินสด "ขับผ่านฉลุย ไม่ต้องหยุดรับบัตร"มอเตอร์เวย์ M7

กรมทางหลวงเตรียมยกระดับความสะดวกในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (M7) สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด นำเทคโนโลยีกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) มาใช้เต็มรูปแบบในช่องเงินสด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรสะสมหน้าด่าน ประเดิมระยะแรกในด่านที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านด่านง่ายๆ กับ"3 ขั้นตอน"
1. ขับเข้าช่องทาง: กล้องจะทำการอ่านป้ายทะเบียนรถโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเข้าด่าน
2. ผ่านได้เลย: ผู้ขับขี่ไม่ต้องหยุดรถเพื่อรอรับบัตรผ่านทาง ช่วยลดแถวคอยบริเวณหน้าด่าน
3. ชำระเงินสด: ไปชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวที่ด่านปลายทาง (ด่านขาออก)
และเพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าด่านโดยระบุข้อความ "งดรับบัตรผ่านทาง" และโปรดชะลอความเร็ว รอไม้กั้นเปิดและไม่ต้องรอรับบัตร โดยกรมทางหลวงจะทยอยปรับใช้ระบบ ALPR จนครบทุกด่านของมอเตอร์เวย์สาย 7 (M7) ภายในกลางเดือนมีนาคม 2569 นี้ สะดวก... ไม่ต้องกังวลเรื่องบัตร หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)