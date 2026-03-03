ทภ.4 ร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏประทาน

วันนี้ ( 3 มี.ค.) เวลา 11.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี สมคิด บุญโชติ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏประทาน ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่พื้นที่ โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น