รมว.พลังงาน ขอ ปชช.เชื่อมั่นไทยมีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ถ้าไม่มีน้ำมันเข้าสู่ประเทศไทยเลยเราจะอยู่ได้ 60 วัน แต่ปัจจุบันน้ำมันเข้ามาจากตะวันออกกลาง 50% มีจำนวน 2 ใน 3 ที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และ 1 ใน 3 ไม่ต้องผ่าน 40% ไม่ผ่านตะวันออกกลาง ฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยยังมีน้ำมันเข้ามาเติมเรื่อย ๆ ตอนนี้ได้มีการเจรจากับ สหรัฐฯ แอฟริกาตะวันตก และมาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าไทยมีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ สำหรับ LNG แก๊สธรรมชาติเหลว ผลิตไฟฟ้า 20% ผ่านจากกาตาร์ 10-20% ไทยสามารถหาจากแหล่งอื่นได้ เช่น เพิ่มก๊าซในอ่าว รวมถึงเจรจากับมาเลเซีย หรือ ลาว เป็นแผนสำรอง พร้อมขอให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่า น้ำมัน ไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการได้ ไม่ขาดแคลน ไม่ต้องแตกตื่น ไม่ต้องกังวล