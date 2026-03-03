ปตท.ยืนยันไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันสำเร็จรูปช่วงเวลานี้ ขอ ปชช.ไม่ตื่นตระหนก- กักตุน

วันนี้ (3 มี.ค.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) หรือ PTT ออกแถลงการณ์ ระบุว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดย ปตท. ประสาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ยังคงไม่ปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปในช่วงเวลานี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ขอให้ผู้ใช้พลังงานไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุนเชื้อเพลิง เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันและระบบขนส่งในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติ
ปตท. ยังคงยึดมั่นภารกิจในการรักษาเสถียรภาพทางพลังงาน เพื่อให้ประชาชนและประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความขัดแย้งที่ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งในตะวันออกกลาง และต้นทุนน้ำมันดิบที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะอุปทานที่จำกัด