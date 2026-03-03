"ในหลวง-พระราชินี"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2569

วันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2569 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้ จากเจ้าหนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนประฎิมากร เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องมมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุด ให้พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ทรงจุด เทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทาน 5 พระอาราม
ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรง จุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล (พระราชบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตธาตุทอง ถวายศีลและถวายพระธรรรมเทศนา)
เมื่อพระราชบัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก จบแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ