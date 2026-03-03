"โบวี่ อัฐมา"ไขข้อสงสัยทำไมดาราไม่ควรยุ่งเรื่องการเมือง ?

โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ นักแสดงสาว โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทำไมดารา.. ไม่ควรยุ่งเรื่องการเมือง ?
.
มีคนเคยบอกโบ... ‘เป็นนักแสดง ไม่ควรเคลื่อนไหวเรื่องบ้านเมือง’
บอกตรงๆ จริงๆโบไม่เคยมีความคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง 'นักการเมือง' เลยค่ะ เพราะโบเข้าใจว่าวงการนี้ บางคนอาจตั้งใจทำงานเพื่อชาติจริง บางคนอาจมีวาระซ่อนเร้น ซึ่งเราไม่อาจล่วงรู้เบื้องหลังได้ทั้งหมด
แต่สิ่งที่โบแสดงออกในวันนี้... มันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล แต่มันคือการ 'ปกป้องชาติบ้านเมือง' ค่ะ
ในวันที่สถาบันหลักของชาติ ‘ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์’ (ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำให้ประเทศมีเอกราช ไม่ถูกชาติอื่นย่ำยี มีความมั่นคงตกมาจนถึงรุ่นพวกเราในทุกวันนี้) อยู่ในจุดที่ต้องการการปกป้อง
สำหรับโบ... นี่ไม่ใช่แค่ ‘ทางเลือก’ ที่จะทำหรือไม่ก็ได้
แต่มันคือ 'หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ’ โดยตรงค่ะ
ตลอดเส้นทางอาชีพนักแสดงของโบ รายได้ทุกบาทและความรักที่โบได้รับ เกิดจากการสนับสนุนของคนใน ‘ชาติ’ ที่ให้โอกาสโบได้มายืนในจุดนี้
เมื่อถึงวันที่บ้านเมืองต้องการการปกป้อง หรือต้องการเสียงสะท้อนที่ถูกต้อง โบถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำในส่วนที่ทำได้ให้เต็มที่ที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนทุกคนที่เคยสนับสนุนโบมาตลอดเกือบ 20 ปีค่ะ
โบไม่เลือกข้าง ‘นักการเมือง’ ... แต่เลือกข้าง ‘ชาติบ้านเมือง’ ที่เป็นของคนไทยทุกคนค่ะ
..โบวี่..