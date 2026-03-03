สดร.ทวนลำดับการเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” วันมาฆบูชา

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ชวนมาทวนกันให้แม่น! กับลำดับการเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” วันมาฆบูชา 3 มี.ค. เวลาประมาณ 15:44 - 21:23 น. (ตามเวลาประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร)#วันนี้แล้วนะแม่
มีลำดับการเกิดปรากฏการณ์ มีดังนี้
15:44 น.เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลก ความสว่างของดวงจันทร์ลดลงเล็กน้อย เป็นช่วงที่ยังจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยตาเปล่า
***(ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
16:50 น. เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง เนื่องจากเริ่มมีส่วนที่มืดเป็นเงาสีดำจากขอบด้านหนึ่ง ค่อย ๆ กินพื้นที่เข้ามาทีละนิด
***(ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
18:04 น. เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์เริ่มถูกบดบังจากเงามืดของโลกทั้งดวง จึงเริ่มปรากฏเป็นสีแดงอิฐ
***(ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าจึงไม่สามารถสังเกตได้)
18:23 น.ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า ทางทิศตะวันออก ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ เนื่องอยู่ในช่วงคราสเต็มดวงพอดี
***(เวลาในการสังเกตเห็นดวงจันทร์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามพื้นที่ และขึ้นอยู่กับสิ่งบดบังรอบตัว เช่น ตึก หรือต้นไม้)
18:33 น. กึ่งกลางคราส ดวงจันทร์จะอยู่ใจกลางเงาของโลกพอดี แสงอาทิตย์จะถูกโลกบังทั้งหมด ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
***(แม้โลกจะบังแสงอาทิตย์ แต่ชั้นบรรยากาศโลกจะช่วย หักเหแสง ให้โค้งไปตกกระทบบนดวงจันทร์ โดยแสงสีน้ำเงินจะถูกกระเจิงออกไป เหลือเพียง แสงสีแดง ที่ทะลุผ่านไปได้ ดวงจันทร์ในช่วงกึ่งกลางคราสจึงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ)
19:02 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนออกจากเงามืดของโลก ทำให้มีแสงสว่างกลับมาปรากฏที่ขอบอีกครั้ง และค่อย ๆ ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ หลังจากช่วงนี้ไปจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่งอีกครั้ง
20:17 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์จะกลับเข้าสู่ช่วงเงามัวอีกครั้ง และความสว่างจะค่อย ๆ กลับคืนสู่ปกติ
21:23 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ความสว่างของดวงจันทร์กลับคืนสู่ปกติ
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้โดยสมบูรณ์