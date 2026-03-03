xs
เพลิงไหม้โกดังฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่สระบุรี จนท.เร่งฉีดน้ำดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุไฟไหม้โกดังบริษัทประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟ