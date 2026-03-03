xs
แผ่นดินไหวหมู่เกาะสุมาตรา 6.4 ริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เมื่อเวลา 11.56 น.ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 6.4 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 10 กม. บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย