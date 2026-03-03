xs
ราคาทองคำครั้งที่ 38 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 80,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.47 น. ครั้งที่ 38 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 79,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 80,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,755.64 บาท