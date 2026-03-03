กรมสรรพากร เผยยื่นภาษีปี 68 ลดหย่อนบริจาคการศึกษาเหลือแค่ 1 เท่า

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โพสต์ระบุว่า
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่า “ยื่นภาษีปี 2568 ลดหย่อนบริจาคการศึกษาเหลือแค่ 1 เท่า” นั้น เป็นข่าวจริง ตามที่กรมสรรพากรชี้แจง พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 768 พ.ศ. 2566 กำหนดให้การบริจาคผ่านระบบ e-Donation แก่สถานศึกษา สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ 2 เท่า เฉพาะเงินบริจาคที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2567 เท่านั้น
ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว (เริ่มปีภาษี 2568) สิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนแบบ 2 เท่าจะสิ้นสุดลง เป็นมาตรการชั่วคราวไม่ใช่สิทธิถาวรทางภาษี และกลับไปใช้หลักเกณฑ์ปกติ คือลดหย่อนได้เพียง 1 เท่า