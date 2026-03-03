ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรณะศาลเจ้ากวางตุ้ง โบราณสถาน 150 ปี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะศาลเจ้ากวางตุ้ง โบราณสถาน 150 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้ากวางตุ้ง สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย และศาลเจ้ากวางตุ้ง โบราณสถานที่มีอายุกว่า 150 ปี ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารสูง รถไฟฟ้า แผ่นดินไหว และองค์ประกอบจากการพัฒนาพื้นที่เจริญกรุง ทำให้อาคารโดยรวมของศาลเจ้ากวางตุ้งเสียหายอย่างมาก มีความทรุดโทรมทั้งโครงสร้างที่เก่าแก่ อาคารโดยรอบประสบปัญหาหลังคาแตกร้าว ซึ่งต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ศาลเจ้ากวางตุ้งจึงจัดพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะอาคารโบราณสถาน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษที่มีจิตกุศล และได้เสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการร่วมบูรณะโบราณสถาน ซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 150 ปี
สำหรับพิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะศาลเจ้ากวางตุ้ง โบราณสถาน 150 ปี เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น. พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 12.09 น. เริ่มประกอบพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์ พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี