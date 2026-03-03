“กรณ์”นำทัพ ปชป.รุ่นใหม่ ศึกษาแนวทางแก้วิกฤตราคามะพร้าว 2 บาท

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ด้านนโยบาย นำทัพคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน Aromatic Farm ติดตามสถานการณ์ “มะพร้าวน้ำหอม” หลังพบปัญหาราคาหน้าสวนบางช่วงเหลือเพียง 2–3 บาทต่อผล ทั้งที่ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 5–6 บาท สวนทางกับมูลค่าส่งออกที่เติบโตต่อเนื่องและแตะเกือบ 28,000 ล้านบาทในปี 2566
"นี่ไม่ใช่ปัญหาว่าสินค้าขายไม่ได้
แต่คือปัญหา “โครงสร้างการกระจายมูลค่า” ในห่วงโซ่ อุตสาหกรรม แม้มะพร้าวไทยยังมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะตลาดพรีเมียมและตลาดสุขภาพที่ขยายตัวในปี 2567–2568 แต่อำนาจต่อรองกลับกระจุกตัวอยู่ในห่วงโซ่กลางน้ำ ขณะที่เกษตรกรขายแบบต่างคนต่างขาย ทำให้ความผันผวนของราคาตกอยู่ที่ต้นทางก่อนเสมอ
ประชาธิปัตย์เห็นว่า การแก้ปัญหาต้องไม่ใช่เพียงมาตรการพยุงราคาเฉพาะหน้า แต่ต้อง “ปรับโครงสร้าง” อย่างจริงจัง" นายกรณ์ กล่าว
โมเดลของ Aromatic Farm สะท้อนคำตอบเชิงระบบ ผ่านแนวคิด 3 เสาหลัก คือ People – Planet – Profit โดยมี "ความยั่งยืน (Sustainability)" เป็นแกนกลาง โดยมีกลไก รับซื้อมะพร้าวจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม - มีช่องทางการตลาดของตนเอง และมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
นายกรณ์ กล่าวย้ำว่า "นี่คือแนวทางที่ช่วยลดความเปราะบางระยะยาว ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาระยะสั้น เราสามารถศึกษา บทเรียนจากต่างประเทศอย่าง Fonterra แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกษตรกรรวมตัวและถือหุ้นในห่วงโซ่มูลค่าของตนเอง อุตสาหกรรมทั้งระบบจะเข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน"
พรรคประชาธิปัตย์ เสนอแนวทางสำคัญ ได้แก่
- สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีอำนาจต่อรอง
- วางกรอบการแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม
- กำกับระบบล้งไม่ให้เอาเปรียบต้นทาง
- สร้างระบบคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรที่เกษตรกรเข้าถึงได้โดยตรง
หากปล่อยสถานการณ์ “มะพร้าว 2 บาท” ดำเนินต่อไป สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือเกษตรกรขาดทุน ไม่มีทุนบำรุงรักษาต้นและดิน และท้ายที่สุดผลผลิตของประเทศจะลดลง
ประชาธิปัตย์เชื่อว่า มะพร้าวไทยไม่ควรเป็นเพียงสินค้าเกษตรราคาผันผวน แต่ต้องพัฒนาเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทยในระยะยาว
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกล้าปรับโครงสร้าง เพื่ออนาคตของเกษตรกรไทยทั้งประเทศ