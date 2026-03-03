xs
สหรัฐฯ สั่งพลเมืองอพยพออกจาก 14 ประเทศตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ด่วน! สหรัฐฯ สั่งคนอเมริกันอพยพออกจาก 14 ประเทศตะวันออกกลาง