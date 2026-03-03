xs
ราคาทองคำครั้งที่ 27 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 80,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.59 น. ครั้งที่ 27 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 79,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 80,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,664.68 บาท