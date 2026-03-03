สดร.แนะ9 ทริกเล็กๆ ก่อนชม“จันทรุปราคาเต็มดวง”ค่ำนี้

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า 9 ทริกเล็ก ๆ ก่อนชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ค่ำนี้
หัวค่ำวันนี้ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันมาฆบูชา จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ช่วงเวลาปรากฏการณ์ทั้งหมดจะอยู่ระหว่าง 15:44 - 21:23 น. สำหรับประเทศไทย จะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ 18:23 น. เป็นต้นไป เพราะเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เพิ่งโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า
นี่คือ 9 ทริกที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญในการชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้
1. เช็กเวลาให้แม่น
18:23 น. คือเวลาสำคัญ ดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าของผู้สังเกตที่อยู่ประเทศไทย
2 . มองไปทางทิศตะวันออก
ขณะดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้า จะเป็นช่วง "จันทรุปราคาเต็มดวง" พอดี ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
3. ในไทยจะเห็น ดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ นานเพียง 39 นาทีเท่านั้น
ช่วงคราสเต็มดวง 18:23 - 19:02 น.
4. อยู่บนที่สูงได้เปรียบ
เลือกจุดชมให้โล่ง มองเห็นขอบฟ้าทิศตะวันออกได้ชัดเจน เช่น ดาดฟ้า จุดชมวิว เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ต่ำ เพิ่งพ้นจากขอบฟ้า
5. หากอยู่ในที่ราบ ให้เลือกที่โล่ง ไร้สิ่งบดบัง
เช่น ริมทะเล ทุ่งโล่ง เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ต่ำ เพิ่งพ้นจากขอบฟ้า ต้นไม้ ตึกสูง และชั้นบรรยากาศหนาใกล้ขอบฟ้า อาจเป็นอุปสรรคในการชมปรากฏการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
6. ชมได้ด้วยตาเปล่า
หากมองผ่านกล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์จะช่วยให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น
7. ดูออนไลน์
ชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 น. เป็นต้นไป
8. หลัง 19:02 น. ยังดูต่อได้
19:02 - 20:17 น. เป็นช่วงที่ดวงจันทร์เคลื่อนออกจากเงามืดของโลก เกิดเป็นปรากฏารณ์จันทรุปราคาบางส่วน จะเห็นดวงจันทร์กลับมาเว้าแหว่ง
*20:17 - 21:23 น. ช่วงจันทรุปราคาเงามัว สังเกตได้ยาก
10. พลาดครั้งนี้ ต้องรออีก 2 ปี
จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปที่เห็นจากไทย จะตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2571
ใครไม่อยากพลาด มาร่วมชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ในวันมาฆบูชา และชมวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ กับ NARIT ณ 5 จุดสังเกตการณ์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:00 น. เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย