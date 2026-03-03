กทม.จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วันนี้ (3 มี.ค.) เวลา 07.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัด และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวัชรวิมลมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน 69 รูป เข้าร่วมประกอบพิธี
เมื่อเริ่มพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล จากนั้น เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหาร ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อมา เวลา 07.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาตบริเวณด้านหน้าวัด ถนนหน้าพระธาตุ โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก อันเป็นหลักธรรมสำคัญ ได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สำหรับพิธีในครั้งนี้ จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป