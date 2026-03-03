GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อนแตะ 1,444 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (2 มีนาคม 69) จุด ไทยพบความร้อนแตะ 1,444 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวน 661 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 386 จุด พื้นที่เกษตร 148 จุด พื้นที่ เขต สปก. 145 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 105 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 4882 จุด ลาว 636 จุด เวียดนาม 575 จุด กัมพูชา 498 จุด มาเลเซีย 19 จุด