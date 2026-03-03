ไทยได้ยื่นเสนอ“ชุดไทย”ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก เพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ระบุว่า ประเทศไทยได้ยื่นเสนอ “ชุดไทย” (Chud Thai) อย่างเป็นทางการ โดยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) กับองค์การยูเนสโก โดยมีกำหนดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในปลายปี 2026
โดยเสนอชื่อว่า “Chut Thai: Knowledge, Artisanal Craftsmanship, and the Practice of Wearing Thailand’s National Costume” ที่เน้นย้ำถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุดไทย ไม่เพียงแต่ในฐานะเครื่องแต่งกายประจำชาติ แต่ยังสะท้อนถึงความรู้ด้านการทอผ้า งานฝีมือด้านการตัดเย็บอย่างวิจิตรศิลป์ ทั้งประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี การสวมใส่ในชุดไทยตามบริบทสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นมรดกที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น