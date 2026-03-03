ทสภ.ยืนยันระบบเช็กอินของสนามบินทำงานได้ตามปกติ

จากกรณีคิวสะสมของผู้โดยสารสายการบินไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม เกิดจากการปรับนโยบายรับสัมภาระของสายการบิน ย้ำประสานจัดการใกล้ชิด อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอชี้แจงกรณีที่ปรากฏภาพผู้โดยสารสายการบินไทยมีคิวสะสมหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่สายการบินไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับกระเป๋าสัมภาระเป็นรูปแบบ Piece Concept (กำหนดจำนวนชิ้นสัมภาระ) เป็นวันแรก ส่งผลให้ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS) ไม่สามารถพิมพ์ป้ายติดกระเป๋า (Baggage Tag) ผ่านแอปพลิเคชันของสายการบินได้ตามปกติ
จากการประสานงานกับสายการบินไทย ทราบว่าสายการบินไทยได้ดำเนินการทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งานจริง และสามารถใช้งานได้ในขั้นตอนทดสอบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มใช้งานจริง ระบบของสายการบินเกิดความขัดข้อง ส่งผลให้ผู้โดยสารที่ทำรายการผ่านเครื่อง CUSS ต้องดำเนินการโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็กอินตามปกติ ทำให้มีผู้โดยสารรอคิวเป็นจำนวนมาก ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ปัจจุบันสายการบินไทยอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อเชื่อมต่อและปรับปรุงการทำงานให้สามารถรองรับนโยบายใหม่ได้โดยเร็วที่สุด
ขณะที่ ทสภ.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร
คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารในระยะนี้
-ขอแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทย เผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้ากว่าปกติ และติดตามข้อมูลจากสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อความสะดวกและไม่ให้กระทบต่อกำหนดการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยในความไม่สะดวก และขอยืนยันว่าระบบเช็กอินของสนามบินยังคงทำงานได้ตามปกติ