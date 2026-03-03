"สมชัย"เผยเปิดรับทีมประชาชน ถอดรหัสคดีปริศนาบัตรมรณะ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เปิดรับทีมประชาชน ถอดรหัสคดีปริศนาบัตรมรณะ
คุณสมบัติ : เป็นประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง สมัครเป็นทีม ๆ ละ 2 คน
สิ่งที่ต้องทำ : หาคำตอบจากบัตรเลือกก๋วยเตี๋ยวที่ลงคะแนนแล้ว จำนวน 10 ใบ ของนักข่าว 10 คนที่เข้าไปใช้สิทธิ และทายว่า ใครเลือกก๋วยเตี๋ยวอะไรทั้ง 10 คน ให้ถูกต้อง 100% ภายในเวลา 20 นาที
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ถ่ายภาพระยะไกลได้ สามารถสแกนบาร์โค้ดได้
วันเวลา สถานที่ : กิจกรรมจะมีในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เริ่มเวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 โถงกลาง
เนื่องจากสภามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ต้องมีคนพาเข้าสถานที่ จึงขอนัดหมายให้ทีมที่สมัคร พบกันที่ทางเข้า อาคารรัฐสภา ชั้น 1 ฝั่งวุฒิสภา (ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์รัฐสภา) เวลา 12.00 น. (กรุณาทานอาหารเที่ยงมาก่อน)
เปิดรับสมัคร ถึง 18.00 น. วันนี้ (อังคาร 3 มีนาคม 2569) ทาง inbox เพจ “ปั่นไปไหน สมชัย ศรีสุทธิยากร”