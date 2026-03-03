xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 80,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.25 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 79,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 80,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 78,058.84 บาท