ราคาทองคำปรับลง 600 บาท รูปพรรณขายออก 79,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 600 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 79,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 79,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,861.76 บาท