เตือนคนไทยในตะวันออกกลางเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด

เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า สถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางยังคงมีความตึงเครียดและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยที่พำนักหรือทำงานอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการเดินทางออกจากพื้นที่หากมีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
หากต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการแจ้งข้อมูลเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขด้านล่างนี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
(+98) 912 159 8699
(+98) 912 500 7933
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
(+972) 54 636 815
ฝ่ายแรงงานประจำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
(+971) 2557 6833
Call Center กรมการกงสุล
0-2572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือผ่านแอปพลิเคชัน THAI CONSULAR
คนไทยในอิสราเอลที่ไม่มีที่หลบภัย (Shelter) ใกล้ที่พักหรือที่ทำงาน
ติดต่อแจ้งข้อมูลกับสถานทูตโดยด่วน
054-550-1141, 054-469-3476,
054-469-3477, 054-636-8150
สำหรับนักท่องเที่ยวในไทย
ติดต่อ ตำรวจท่องเที่ยว
สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง