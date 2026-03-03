"เทพไท"ทวงถามชื่อ 10 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ชื่ออะไรบ้าง สังกัดพรรคการเมืองใด?

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ทวงถามชื่อ 10 นักการเมือง เอี่ยวสแกมเมอร์
หลังจากมีรายงานว่า ตำรวจกองปราบปราม รวบรวมพยานหลักฐาน จนศาลอนุมัติหมายจับ นายเบน สมิธ อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1155/2569 ลง 26 ก.พ.69 และนางสาวแคทรียา บีเวอร์ อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1156/2569 ลง 26 ก.พ.69 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกง, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบ และได้ร่วมกันฟอกเงิน”
ซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกมาผ่านสื่อมวลชน มีนักข่าวไปสอบถามเรื่องนี้ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งนายอนุทินได้ตอบว่า การออกหมายจับนายเบน สมิธ เป็นการทำตามกฏหมาย ไม่มีอิทธิพลใดๆ และบอกว่ารัฐบาลไม่เข้าข้างคนผิด ไม่มีปัญหาเรื่องนักการเมืองบางพรรคเข้าเอี่ยว รวมไปถึงบอกว่า ถ้าใครมีความผิดก็ต้องจับให้หมด ไม่ต้องดูชื่อ และหมายจับนายเบน สมิธ ถ้าหากทำให้คนในประเทศเดือดร้อน ก็ต้องจับทั้งหมด
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่นายอนุทินมีท่าทีเอาจริงเอาจังและขึงขัง แม้ว่านายเบน สมิธ ผู้ต้องหาจะมีความคุ้นเคย หรือเคยถ่ายรูปร่วมกัน หรือเคยเจอกันก็ตาม แต่เมื่อมีความผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย ยึดหลักกฏหมาย เป็นเรื่องดีที่สุด แต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คือ รัฐบาลชุดนี้ได้เอาจริงเอาจังกับการปราบปราม หรือการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่
ถ้ายังจำกันได้ ก่อนมีการเลือกตั้ง จะเห็นท่าทีของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ได้ออกมาเปิดเผยชื่อของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ ว่ามีอยู่ประมาณ 10 คน และบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อจะออกหมายจับ ทำให้สังคมรอคอยว่า จำนวน 10 คนนี้ มีนักการเมืองชื่ออะไรบ้าง และสังกัดพรรคการเมืองใดบ้าง รอว่าจะมีการออกหมายจับ หรือจับกุมก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะนำเอาประเด็นเรื่องการออกหมายจับ หรือการจับกุมนักการเมืองเหล่านี้ เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือตัวประกันทางการเมืองหรือไม่
มีประชาชนอยากทราบข้อมูล เพราะเคยมีนักการเมืองบางคนที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ เว็บพนันออนไลน์ ได้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล เมื่อไม่กล้าเปิดชื่อนักการเมืองเหล่านั้นออกมา จึงทำให้คนสงสัยว่า มีการปกปิด มีการช่วยเหลือหรือไม่ จนถึงบัดนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว ก็ยังไม่ทราบว่า 10 คนที่เป็นรายชื่อของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดมีใครบ้าง และได้รับเรื่องเข้ามาเป็นส.ส.ในสภาหรือไม่
อยากจะเรียกร้องไปยัง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ได้ออกมายืนยันและแถลงความคืบหน้าว่า สิ่งที่เคยประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการไปถึงไหน หรือว่าการเลือกตั้งจบสิ้นไป ทุกอย่างก็จบไปพร้อมกับการเลือกตั้ง และอยากให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้มีการเปิดเผยชื่อออกมา และจับกุมผู้กระทำผิดทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติแบบรูปหน้าปะจมูก
ถ้าหากไม่เอาจริงเอาจังกับแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ หรือขบวนการยาเสพติด กลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของสังคมไทย จะไม่มีวันหายไปจากสังคมไทย