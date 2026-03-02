รมว.พณ.ประชุมขับเคลื่อนมาตรการบริหารสินค้าผลไม้ปี 69 ที่น่าห่วงคือ "ทุเรียน"

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานที่ประชุม ขับเคลื่อนมาตรการบริหารสินค้าผลไม้ ปี 2569 ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือฤดูกาลผลไม้ปีนี้ ที่กำลังจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก 6.91 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 5.8 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 3.79 แสนตันจากปีก่อน โดยมี 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการผลิต 2 มาตรการ มาตรการด้านการแปรรูป การขนส่ง 2 มาตรการ และมาตรการด้านการตลาด 3 มาตรการ มีเป้าหมายดูดซับผลผลิต 1.1-1.2 ล้านตัน
สำหรับผลไม้ที่น่าเป็นห่วงในปีนี้ คือ ทุเรียน เพราะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนตัน เป็น 1.89 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2568 ที่มีผลผลิต 1.55 ล้านตัน ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าจะผลักดันส่งออกให้ได้ 1.2-1.3 ล้านตัน โดยเฉพาะตลาดจีน จะมีการทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจงว่า มณฑลไหนนิยมบริโภคทุเรียนแบบไหน คู่แข่งในตลาดเป็นอย่างไร และจะเพิ่มการส่งออกไปยังเมืองไหน ส่วนที่เหลือ 5.5 แสนตัน จะบริโภคในประเทศ รวมทั้งมีแผนกระจายผลผลิต หาตลาดใหม่ และแปรรูป อีกตัว คือ มังคุด แม้ผลผลิตจะลดลง แต่ต้องเฝ้าระวัง เพราะจะมีช่วยรอยต่อระหว่างผลไม้ภาคตะวันออกกับภาคใต้ในเดือนมิถุนายน 2569
