ปชป.ยื่่นหนังสือ กกต.พิจารณาตรวจสอบคะแนนเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ เขต 12

นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ กรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายราเมศ รัตนะเชวง ประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขผลคะแนนการเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ ในเขตเลือกตั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดที่พบว่า ในหน่วยเลือกตั้งที่ 69 เต็นท์บริเวณลานกีฬาภายในหมู่บ้านเสนาวิลล่าโครงการ 3 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 เขตบางเขน ปรากฏความคลาดเคลื่อนของผลคะแนน กล่าวคือ ผลการนับคะแนนตามแบบขีดคะแนน สส. 5/11 (บช) ระบุว่า คะแนนของ เบอร์ 27 พรรค ประชาธิปัตย์ คะแนนจริงของพรรค มี จำนวน 71 คะแนน แต่ในรายงานผล คะแนน สส. 5/18 (บช) กลับรายงานว่าได้เพียง 1 คะแนน ทำให้เกิดส่วนต่างที่คลาดเคลื่อนไปถึง 70 คะแนน
นายภาณุพงศ์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้ เป็นการทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกต. จะพิจารณาแก้ไขผลคะแนน และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องโดยยึดหลักสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อพรรคประชาธิปัตย์ หากมีการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยไม่ได้มีการพิจารณาแก้ไขพรรคจะได้ปกป้องสิทธิ์ตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
