ทอ.กระบี่พร้อมรับสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง หลัง 3 แอร์ไลน์ ยกเลิก 19 เที่ยวบิน

วันนี้ (2 มี.ค.) นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง อันเนื่องมาจากการปะทะกันระหว่างประเทศอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้หลายประเทศประกาศปิดน่านฟ้า หรือจำกัดการบินเพื่อความปลอดภัย โดยได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซึ่งในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันนี้ มี 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์อาราเบีย (Air Arabia), สายการบินฟลายดูไบ (Flydubai) และสายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways) ยกเลิก 19 เที่ยวบิน เพื่อความปลอดภัยด้านการบิน
นายดนัย กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้นางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกมิติ ทั้งในด้านผู้โดยสาร ซึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิก เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมไปถึงการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยานกรณีที่มีอากาศยานตกค้าง และการตรวจสอบความพร้อมของระบบอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
