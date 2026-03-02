"อนุทิน" แบ่งรับแบ่งสู้คุม กห.หรือไม่ ขอรอผลรับรอง สส.-รอเลือกนายกฯ ก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยความมั่นคง ทั้งภายใน และภายนอก สนใจจะมาคุมกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเองหรือไม่ ว่า คุมอยู่แล้ว หรือต่อให้ไม่ได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็กำกับดูแลอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม รอการรับรองผล สส. รอเลือกประธานรัฐสภา และรอเลือกนายกรัฐมนตรีให้เรียบร้อยก่อน ยังพูดเรื่องตำแหน่งอะไรไม่ได้ เพราะตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นการโปรดเกล้าฯ จะพูดอะไรก่อนไม่ได้ทั้งสิ้น ไม่ใช่อำนาจของนายกรัฐมนตรี
