นายกฯ หารือทีม ศก.รับมือการสู้รบตะวันออกกลาง ยันพลังงานมีพอที่จะไม่กระทบ ปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยผลประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชนเกี่ยวข้องเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และรับทราบถึงปัญหา รวมทั้งแนวทางรับมือแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ใช้เวลาประชุมพอสมควร
ทั้งนี้ รับทราบว่า ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังเป็นระดับที่เร่งทำการรับมือ แก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง และพยายามใช้ทุกวิถีทางสร้างโอกาสให้ประเทศไทย
ส่วนภาพรวมนั้น ได้หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง ได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ถือว่าไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบต้นทุนค่าขนส่ง ค่าสินค้า ค่าน้ำมันตลาดโลก แต่การผลิตน้ำมันส่วนเกินในตลาดโลกมีสูง ทำให้ราคาสินค้ามีผลกระทบ แต่ไม่มากนัก
นอกจากนี้ กลุ่มโอเปค ปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมา ส่วนความมั่นคงด้านพลังงานอยู่ในระดับควบคุมสถานการณ์ได้ ได้สำรองพลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานต่างๆ ไว้ระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มาก
ทั้งนี้ รับทราบว่า ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังเป็นระดับที่เร่งทำการรับมือ แก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง และพยายามใช้ทุกวิถีทางสร้างโอกาสให้ประเทศไทย
ส่วนภาพรวมนั้น ได้หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง ได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ถือว่าไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบต้นทุนค่าขนส่ง ค่าสินค้า ค่าน้ำมันตลาดโลก แต่การผลิตน้ำมันส่วนเกินในตลาดโลกมีสูง ทำให้ราคาสินค้ามีผลกระทบ แต่ไม่มากนัก
นอกจากนี้ กลุ่มโอเปค ปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมา ส่วนความมั่นคงด้านพลังงานอยู่ในระดับควบคุมสถานการณ์ได้ ได้สำรองพลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานต่างๆ ไว้ระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มาก