หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 61.75 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 113,076.76 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (2 มี.ค.) ดัชนี set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,466.51 จุด ลดลง 61.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 4.04 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 113,076.76 ล้านบาท