ก.พลังงานชี้สถานการณ์สู้รบอิสราเอล-อิหร่านกระทบน้ำมันไทย แต่ยังดูแลได้

จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ (1 มี.ค.) และคาดว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนนั้น
กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงาน เช่น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เกาะติดสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกระทบกับราคาน้ำมันในตลาดโลก และกระทบมาถึงราคาน้ำมันประเทศไทย โดยผู้บริหารได้สั่งการให้ดูแลราคาน้ำมันทุกชนิด ทั้งเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล เพื่อไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนมากนัก
ทั้งนี้ ยังดูแลราคาน้ำมันทุกประเภทได้ แต่หากราคาน้ำมันขึ้นไปวิกฤตทะลุเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ต้องเลือกดูแลราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการขนส่ง มีผลต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องก่อน
