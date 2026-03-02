เกิดเหตุท่อส่งน้ำดิบแตก! หน้าร้านปะยางที่ศรีราชา พบมูลค่าเสียหายกว่า 5 แสน บ.

นายพิพัฒน์พร อัมพรเพ็ชร ปลัดอำเภอศรีราชา นางสาวปรียากมล จันทร์ฉาย กำนันตำบลหนองขาม รับแจ้งเหตุท่อประปาขนาด 1.2 เมตร ระเบิดหน้าร้านปะยางธนา ยานยนต์ ปากซอยแหลมฉบัง-มาบเอียง ซอย 34 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่า น้ำประปาพุ่งออกมาจากใต้ดินเป็นจำนวนมาก ซึ่งแตกออกมาจากท่อส่งน้ำดิบขนาด 1.2 เมตร มีมวลน้ำจำนวนมากพุ่งออกมากวาดทรัพย์สิน เครื่องใช้ อุปกรณ์การช่าง และรถจักรยานยนต์ไหลไปกับน้ำ เป็นระยะทางกว่า 100 เมตร โดยปริมาณน้ำไหลออกมานานประมาณครึ่งชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่บริษัทน้ำประปาได้ทำการปิดวาล์วต้นทาง ทำให้น้ำจากท่อส่งน้ำดิบหยุดไหล จึงพบหลุมขนาดใหญ่ลึกประมาณ 5 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร
นอกจากนี้ แรงระเบิดและปริมาณน้ำที่พวยพุ่งออกมา ทำให้รถบรรทุก 10 ล้อ ตกอยู่ในหลุมบริเวณล้อหลังด้านซ้าย และมีรถยนต์ที่เข้ามาบริการปะยาง เสียหายอีก 2 คัน ได้รับความเสียหาย และรถจักรยานยนต์ ลอยปลิวไปกับน้ำไกลประมาณ 100 เมตร เสียหายอีก 1 คัน ส่วนร้านปะยางได้รับความเสียหาย อุปกรณ์การซ่อมรถยนต์ และทรัพย์สิน ลอยกระจายไปกับน้ำจนหมด รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนบาท
