นายก อบจ.พิษณุโลกจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สร้างโอกาสประกอบอาชีพ

วันนี้ (2 มี.ค.) นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายประวิทย์ เกตุทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สูงอายุรวม 194,225 ราย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5,103 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดี เข้าถึงการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และครอบคลุมถึงเรื่องที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการบริบาลที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานจากผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สูงอายุรวม 194,225 ราย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5,103 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดี เข้าถึงการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และครอบคลุมถึงเรื่องที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการบริบาลที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานจากผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว