ราคาทองครั้งที่ 33 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 81,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 02 มีนาคม 2569 เวลา 15:12 (ครั้งที่ 33) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 80,300.00 บาท ขายออก 80,500.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 78,695.56 บาท ขายออก 81,300.00 บาท