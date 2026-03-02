ข่าวปลอม อย่าแชร์! กกต.ทำลายบัตรเลือกตั้งเก่า แล้วพิมพ์บัตรใหม่ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กกต.ทำลายบัตรเลือกตั้งเก่ากว่า 20 ล้านใบ ที่เหลือ แล้วพิมพ์บัตรใหม่ในการเลือกตั้งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า การทำลายบัตรเลือกตั้งต้องเป็นไปตามระเบียบของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยข้อ 252 ของระเบียบฯ ปี 2566 กำหนดชัดว่า บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะทำลายได้ ต่อเมื่อเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังวันเลือกตั้ง และต้องประกาศผลแล้ว ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน หรือคดีความที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดทั้งหมด
ทั้งนี้ การทำลายบัตรดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากมีข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายประการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากกระบวนการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การทำลายบัตรจะไม่สามารถกระทำได้
