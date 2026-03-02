xs
ราคาทองคำครั้งที่ 29 ขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 81,300 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.19 น. ครั้งที่ 29 ปรับขึ้น ,150 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 80,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 80,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 81,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 78,695.56 บาท