ทช.ติดตั้งป้ายจราจรปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัติ บนถนนสาย ปท.3004 อ.ธัญบุรี

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บริเวณช่วง กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 2+700 รวมระยะทาง 2.700 กิโลเมตร
โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 39.760 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว
เนื่องจากถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงหลักระหว่างอำเภอธัญบุรีและลำลูกกา และเชื่อมต่อ ทล.352 สามารถใช้เดินทางไปยัง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงทำให้มีปริมาณจราจรมากถึง 28,915 คันต่อวัน ประกอบกับมีจุดตัดทางร่วมทางแยกและทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชนหนาแน่นตลอดเส้นทาง ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดหน้ากระชั้นชิดและการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุคดิจิทัล ทช. จึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) มาบูรณาการร่วมกับการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Safety) เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน รวมถึงให้การบูรณาการข้อมูลร่วมกับศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรของจังหวัดเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดย ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์จราจรบนผิวทาง (Road Markings) เพื่อจัดระเบียบการจราจร กระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในจุดเสี่ยง จุดอันตรายอย่างชัดเจน รวมทั้ง ได้ติดตั้งป้ายจราจรปรับเปลี่ยนข้อความอัตโนมัติ
(VMS: Variable Message Sign) เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติในทันที
เช่น อุบัติเหตุข้างหน้า งานซ่อมบำรุง หรือสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัด ช่วยลดการสะสมของปริมาณการจราจรและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องจราจรประสิทธิภาพสูงแบบตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (LPR) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง การกระทำผิดกฎจราจร และสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย