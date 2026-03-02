กองทัพไทยเตรียมพร้อมกำลังพล-อากาศยาน เพื่อเริ่มการปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับบ้านทันทีที่มีคำสั่ง

พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า กองทัพไทยได้รับมอบหมายจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยปฏิบัติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการขับเคลื่อนแผนรองรับวิกฤตการณ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ และผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง ยืนยันจุดยืน "เป็นกลาง" ตามนโยบายรัฐบาล โดยยึดถือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยบูรณาการร่วมกับเหล่าทัพและกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอากาศยาน เพื่อเริ่มการปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยทันทีที่มีคำสั่ง
"กองทัพไทยพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยจากความขัดแย้ง และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแผนการปฏิบัติงานที่มีการซักซ้อมและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วน"
ทั้งนี้ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงข้อควรระวังสำหรับประชาชน ท่ามกลางสภาวะวิกฤตที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก กองทัพไทยขอความร่วมมือประชาชนให้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และช่องทางทางการของกองทัพเท่านั้น โดยระมัดระวังข่าวปลอม (Fake News) หรือการบิดเบือนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจสร้างความตื่นตระหนก
ทั้งนี้ กองทัพไทยจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลักของกองทัพ ต่อไป