รมว.ทส.ห่วงใยประชาชน สั่งเตรียมพร้อมรับพายุฤดูร้อน 3–6 มี.ค.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยประชาชน หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 62 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 3–6 มีนาคม 2569 ซึ่งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางพื้นที่
โอกาสนี้ นายสุชาติ ได้มอบหมายให้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯเตรียมความพร้อมเชิงรุก โดยมอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ป่าเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและชุมชนใกล้ป่า พร้อมรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำการทำงานแบบ “บูรณาการข้อมูล” ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน ศูนย์ดิจิทัลเทคโนโลยีและอากาศยาน (ศทอ.) ได้เตรียมความพร้อมอากาศยานของกระทรวง (ฮ.ทส.)
พร้อมกำลังคน เครื่องมือ และระบบสนับสนุนทางอากาศไว้อย่างครบถ้วน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พร้อมประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรองรับตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงวันที่ 3–6 มีนาคมนี้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และแจ้งเหตุน้ำหลาก–ดินถล่ม ได้ที่กรมทรัพยากรธรณี โทร. 02-621-9701-5 สายด่วนนิรภัย 1784 (ปภ.)สายด่วนรัฐบาล 1111 กด 5 ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 1310 และ Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” (Line ID @1784DDPM) หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และแจ้งเหตุได้ทันที เพื่อให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย