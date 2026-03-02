กทม.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2569 โดยในส่วนกลางมีงานที่วัดอรุณราชวราราม เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในยามเช้า ร่วมขบวนแห่ห่มผ้าพระปรางค์เสริมสิริมงคลให้ชีวิต สนุกกับกิจกรรม Walk Rally ตามรอยสักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเมื่อทำภารกิจครบจะได้รับของมงคลที่ระลึกกลับบ้านด้วย
อังคารที่ 3 มีนาคม 2569 07.00 น. เป็นต้นไป
วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมี
- เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระฉาย วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
-ประเพณีนบพระ เล่นเพลง วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร
-เทศกาลมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน กาฬสินธุ์ โบราณสถานฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์
-นมัสการพระบรมธาตุนาดูน พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน จ.มหาสารคาม
-สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ วันมาฆบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
-ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
-ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
-งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว จ.พัทลุง
-งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดใกล้บ้าน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สอบถามโทร.สายด่วนวัฒนธรรม 1765