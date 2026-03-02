xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 29.19 จุด มูลค่าซื้อขาย 60,869.24 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,499.07 จุด ปรับลง 29.19 จุด หรือ 1.91% มูลค่าซื้อขาย 60,869.24 ล้านบาท