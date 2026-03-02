ทล.พร้อมคืนผิวจราจรทางหลัก M82 ตอน 7 (พระราม 2) 100% ช่วงกลางวัน

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว โดยเฉพาะในส่วนของตอนที่ 7 ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ขณะนี้งานรื้อถอนคานที่เสียหายจากเหตุเครน LG ถล่มไปกระแทก และการรื้อถอนนั่งร้านชั่วคราวของงานเทคอนกรีตเชื่อมสะพานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจึงพร้อมคืนพื้นผิวจราจรทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ทิศทางละ 3 ช่องจราจร แบบ 100% ในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 20.00 น. เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดเรียงแบริเออร์และทำความสะอาดผิวทางให้พร้อมสำหรับการสัญจรอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่ 20.00 -05.30 น. ยังจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในการรื้อถอนโครงเหล็กแบบเทคอนกรีตของสะพานคานยื่น (Form Traveler) ในส่วนที่เหลือ และดำเนินการปรับปรุงทางเบี่ยงเพิ่มเติมบริเวณเกาะกลาง ช่วง กม. 30 ถึง กม. 30+500 เพื่อขยายผิวจราจรให้รองรับการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก ตามมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้าง (Load Test) สำหรับการเตรียมยกติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segment) ส่วนที่เหลือในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากจะเริ่มดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรในช่วงกลางวันอีกครั้ง เพื่อดำเนินยกการติดตั้ง Segment กรมทางหลวงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
สำหรับภาพรวมโครงการ M82 ช่วงบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 24.6 กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยจากการแบ่งงานทั้งหมด 13 ตอน ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 9 ตอน รวมระยะทางประมาณ 19.13 กิโลเมตร และคงเหลือเพียง 4 ตอนสุดท้าย คือ ตอนที่ 4, 5, 6 และ 7 ระยะทางรวมประมาณ 5.47 กิโลเมตรที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งในส่วนของตอนที่ 5 และตอนที่ 6 นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าสะสมเฉลี่ยร้อยละ 96 และร้อยละ 89 ตามลำดับ โดยงานที่เหลือส่วนใหญ่เป็นงานเก็บรายละเอียดโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามลำดับงานในเร็วๆ นี้