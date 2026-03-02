xs
"รัชดา"เผยประชุมส่วนราชการเลี้ยงมะพร้าวคนละลูกช่วยชาวสวน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี โพสต์ระบุว่า ประชุมส่วนราชการ เลี้ยงมะพร้าวคนละลูก สดชื่นดี
#ช่วยชาวสวนมะพร้าว #คนละนิดคนละหน่อย