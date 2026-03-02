xs
นายกสภาทนายฯ เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้ทายาทเหยื่อเหตุตึก สตง.ถล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาด้านคุณธรรมให้กับทายาทผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม ในส่วนที่เหลือชุดสุดท้าย จำนวน 13 ราย รายละ 1 ล้านบาท (ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา)