รัฐสภาเปิดให้ สส.ใหม่เข้ารายงานตัวเป็นวันที่ 5 "ชยุต"สส.ภท.เดินทางมาเป็นคนแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศ​รัฐสภาเปิดให้ สส.ใหม่เข้ารายงานตัว นับเป็นวันที่ 5 โดย นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สส.พรรคภูมิใจไทย ปราจีนบุรี เขต2 เดินทางมาเป็นคนแรก