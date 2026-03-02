GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 778 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (1 มีนาคม 69) ไทยพบจุดความร้อน 778 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวน 410 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 167 จุด พื้นที่เกษตร 76 จุด พื้นที่ เขต สปก. 74 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 42 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 4442 จุด เวียดนาม 278 จุด ลาว 251จุด กัมพูชา 241 จุด มาเลเซีย 54 จุด