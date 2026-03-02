xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 32.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 31,727.62 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,495.29 จุด ปรับลง 32.97 จุด หรือ 2.16% มูลค่าซื้อขาย 31,727.62 ล้านบาท