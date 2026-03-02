กทม.เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน 3-6 มี.ค.69

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ในวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเริ่มจากด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป
กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และฝนตกหนัก ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
พบเห็นน้ำท่วมขังแจ้ง Traffy fondue / ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
0 2248 5115 / สายด่วน กทม. 1555